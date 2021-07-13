نتائج البكالوريا الجزائر برقم التسجيل 2021 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

نتائج البكالوريا الجزائر ، وزارة التربية الوطنية اعتمدت نتائج شهادة البكالوريا بجميع الولايات الجزائرية حيث يمكن لجميع طلابنا الأعزاء بهذه المرحلة الاستعلام عن نتائجهم من خلال الدخول على رابط موقع الوزارة الرسمي “bac.onec.dz” علي شبكة الأنترنت، وذالك حتي يتمكنوا من معرفة بيان الدرجات بكافة الشعب والمواد الدراسية لكشف النقاط، وذالك من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط المباشر لموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لمعرفة نتائج الباك .

يعتبر الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للامتحانات والمسابقات شهادة التعليم البكالوريا الوحيد الذي يقوم بعرض النتائج بشكل إلكتروني حيث يمكن لجميع المترشحين والمرشحات الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر من خلال زيارة موقع وزارة التربية الوطنية نتائج البكالوريا علي شبكة الأنترنت وذالك حتي يتمكن كل مرشح ومترشحة من استخراج النتيجة برقم التسجيل كما سوف نوضح لكم متابعي موقعنا الأعزاء من خلال هذا المقال.

نتائج البكالوريا الجزائر برقم التسجيل

أوضحت وزيرة التربية الوطنية الجزائرية عن نسب النجاح بجميع المديريات التعليمية بكافة الولايات بان نسبة النجاح بلغت أكثر من 75 بالمائة، وتعد هذه النسبة من النجاح اعلي من الأعوام الماضية، كما قامت الوزيرة بالاتصال هاتفيا بأوائل الطلاب، ودعت الوزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر جميع المترشحين الدخول علي البوابة الإلكترونية، لاستخراج نتائج امتحانات البكالوريا الجزائرية عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع وزارة التربية الوطنية بالجزائر.

نتائج الباك الجزائر resultat bac algérie

وزارة التربية والتعليم الجزائرية خصصت رابط لاستخراج كشف النقاط 2021 علي شبكة الأنترنت حيث يمكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من اجل الاطلاع على نتائج البكالوريا برقم التسجيل حيث يقوم المستعلم بكتابة رقم تسجيل الطالب بشكل صحيح في الخانة المخصصة لذالك لكي يستطيع استخراج العلامات لحساب المعدل الفصلي بكل سهولة ويسر.

وفي الختام يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتائج شهادة البكالوريا من خلال الدخول على الرابط بأعلاه، أو يمكنكم الاستعلام عن نتائجكم من خلال ترك رقم التسجيل اسفل هذا المقال وسوف نقوم بجلب النتيجة على الفور، نتمنى لجميع الطلاب الجزائريين النجاح والتفوق في حياتهم العلمية.