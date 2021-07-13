جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، فإن "قوات الاحتلال نصبت عددًا من البيوت المتنقلة على أرض تعود ملكيتها لمواطن فلسطينى، فى حى واد الحصين بمحاذاة طريق واد النصارى، قرب مستوطنة (كريات أربع) شرق مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها 3 دونمات تقريباً، وأحاطتها بأسلاك شائكة".
وبحسب الوكالة، أعرب أهالى المنطقة عن تخوفهم من أن يكون نصب "الكرفانات" فى منطقة قريبة من المستوطنة، وعلى الطريق التى يعبرها المستوطنون للوصول إلى الحرم الإبراهيمى، تمهيدًا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة لربطها بالمستوطنة المذكورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى ننصب كرافانات لبيوت متنقلة شرق الخليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.