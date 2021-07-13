رئيس العراق يدعو إلى محاسبة المقصرين فى حريق مستشفى الناصرية

جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس العراقى، برهم صالح، اليوم الثلاثاء بإجراء تحقيق فى حادثة الحريق الذى أودى بحياة أكثر من 58 مريضاً الليلة الماضية، فى مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا فى مستشفى الحسين التعليمى، بمدينة الناصرية.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتب الرئيس العراقى: "فاجعة مستشفى الحسين فى ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب فى بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذى يستهين بأرواح العراقيين، ويمنع إصلاح أداء المؤسسات". وشدد برهم صالح على أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم، ولابد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".

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