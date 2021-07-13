الحكومة الإيرانية: نجرى مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء

جدة - نرمين السيد - وكان روبرت مالى، المبعوث الأمريكى الخاص بإيران، قال فى وقت سابق، إن إدارة الرئيس جو بايدن، تريد إطلاق سراح جميع الأمريكيين "المحتجزين ظلما" فى إيران، ولن تقبل "اتفاقا جزئيا" للإفراج عنهم.

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