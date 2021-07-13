فرنسا تفرض غرامة 500 مليون يورو على موقع جوجل

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية، فأن باريس فرضت غرامة على جوجل قدرها 500 مليون يورو بسبب خلاف على أحقية النشر وحقوق الملكية.

ووافقت جوجل الشهر الماضي، على تسوية مع الحكومة الفرنسية بعد فرض غرامة قياسية على الشركة، قدرها 267 مليون دولار أمريكي، بسبب استغلال هيمنتها على سوق الإعلانات.

وقبلت شركة جوجل بقرار التسوية ودفع الغرامة التى أرغمتها عليها هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية لسيطرتها على خدمات الإعلانات الرقمية الخاصة بها واحتكارها.