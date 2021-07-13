عاجل.. قوات تيجراى تطلق عملية عسكرية جديدة وتسيطر على إحدى المدن

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى" جيتاشيو رضا، قد أكد فى وقت سابق، أن الجبهة ترغب فى استعادة حدود ما قبل الحرب وفتح روابط النقل للسماح بانتقال الناس والمساعدات الغذائية.

وأجبر الصراع قرابة مليونى شخص على الفرار من منازلهم، كما أجبر حوالى 400 ألف شخص على العيش فى مجاعة.