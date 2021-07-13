أمريكا تفرض قيودًا على تأشيرات دخول لـ 100 شخص من نيكاراجوا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الإثنين، أن القيود المفروضة على تأشيرات دخول 100 عضو من أعضاء الجمعية الوطنية والنظام القضائى فى نيكاراجوا، ستدخل حيز التنفيذ.

وقالت الوزارة، إنها ألغت أية تأشيرات أمريكية يحملها هؤلاء الأشخاص، حيث كان من بين المتضررين مدعون عامون وقضاة وأفراد أسرهم.