“naw”رابط نتائج التاسع سوريا 2021 موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy تطبيق النتائج هنا

رابط نتائج التاسع سوريا 2021، ساعات قليلة ويتم فتح الرابط أمام الطلاب بعد أن أصبح الاستعلام عن النتائج هي أهم الموضعات التي يتم البحث عنها من قبل طلاب الشهادة المتوسطة في جميع محافظات سوريا، بعد أن قاربت وزارة التربية السورية من الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعات اللازمة لضمان أن يحصل كل طالب على حقه كاملاً ولا يظلم أحد نتيجة خطأ في الرصد والتجميع، نظراً لأن الوزارة تقوم بفحص وتصحيح قرابة 300 ألف نموزج إجابة، هو عدد طلاب التاسع المتوسط بسوريا، وتشير التسريبات من داخل الوزارة إلي الانتهاء من 90% من عملية التصحيح حتى الآن، وخلال الفترة القليلة القامة سيتم رفع النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي.

تطبيق نتائج التاسع في سوريا

في أطار سعي وزارة التربية والتعليم السورية في البحث عن أسهل الطرق الإلكترونية للحصول على النتائج، فقد وفرت تطبيق النتائج يمكن للطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائج التاسع بسهولة، من خلال الدخول على رابط وزارة التربية وتحميل التطبيق من خلالها، ثم إدخال البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الاكتتاب وأسم المحافظة والضغط على زر بحث.

رابط نتائج التاسع سوريا 2021

نشرت وزارة التربية السورية عبر موقعها الرسمي، أنها لم تحدد موعد رسمي ونهائي لإعلان النتيجة، وأن كل ما يكتب عبر المواقع الإلكترونية هو أجتهاد من أصحابها، ولا علاقة للوزارة بتلك المواعيد وأنها عندما تنتهي من كافة أعمال التصحيح سوف تعلن ذالك عبر الموقع الرسمي للوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة التاسع سوريا

يمكن لجميع الطلاب في سوريا معرفة النتائج إلكترونياً بعد أعتمادها من السيد / الدكتور درام الطباع، بواسطة أتباع الخطوات التالية.

الدخول على رابط moed.gov.sy .

. تسجيل رقم الاكتتاب.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على زر بحث عن النتيجة لتظهر تفاصيل النتيجة من نسبة النجاح والدرجات.

وزارة التربية السورية

تعمل وزارة التربية والتعليم في سوريا في ظل ظروف غاية في الصعوبة، بسبب تفشي وباء كورونا الذي أسر بالسلب على كافة مجالات الحياة في سوريا، مثلها مثل أي دولة في العالم، ووزارة التعليم من الوزارات التي تأثرت تأثير مباشر من الأزمة، وتعطلت المدارس عن العمل مما جعل الوزارة تبحث عن سبل حديثة لأستكما العام الدراسي، فقامت بتوفير بعض المنصات الإلكترونية كي يستطيع الطلاب الحصول على المناهج العلمية عن بعد، وهو ما نجحت به الوزارة.

نتائج التاسع 2021 في سوريا

تنتظر الطلاب في عموم محافظات سوريا ” دمشق، درعا، ريف دمشق، ريف حلب، السويداء، طرطوس، الرقة، اللازقية، القنيطرة، أدلب، الحسكة، حمص، دير الزور، والمدن السورية الأخرى نتائج الصف التاسع كي تطمئن على مستقبلهم ومعرفة طريقهم في المرحلة الثانوية العامة، أم الفنية، ومن المنتظر أن يكون الموقع الخاص بالنتائج جاهز خلال ساعات قليلة.

نتائج شهادة التعليم المتوسط بسوريا

تعتبر نتيجة التاسع في سوريا من النتائج الهامة، والتي تكون لها عامل كبير في تحديد وجهة الطالب في المرحلة الثانوية أما الالتحاق بالثانوية العامة، أو الثانوية الفنية، مما يجعل الطلاب وأولياء الأمور في حالة من الترقب للاطمئنان على النتائج ومستقبل أبناهم.