مادورو : تعرضت لمحاولتى اغتيال خلال الفترة الأخيرة

جدة - نرمين السيد - ووفا لـ موقع "روسيا اليوم"، قال مادورو فى تصريحات صحفية إن مهاجميه كانوا مستعدين لمحاولة الاغتيال الأخيرة فى 24 يونيو خلال الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لمعركة كارابوبو، باستخدام طائرة مسيرة، مشيرًا إلى أنه تم إفشال هذا الهجوم
وأضاف الرئيس الفنزويلى أنه يقول هذا الكلام لأول مرة لأن التحقيق لا يزال مستمرا فى تلك الواقعة.
وتابع: "كانت هناك محاولة اغتيال فى الخامس من يوليو خلال العرض، بمناسبة يوم توقيع إعلان استقلال فنزويلا".
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