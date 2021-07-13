كورونا فى المكسيك .. 3.074 إصابة جديدة .. و89 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - وتمثل هذه الأرقام تراجعًا كبيرا حيث سجلت البلاد فى الحصيلة السابقة 9 آلاف و581 إصابة كما حصد الفيروس التاجى أرواح ما لا يقل عن 232 شخصًا.

ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المكسيكية فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" ارتفعت إلى مليونين و593 ألفًا و574 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 235 ألفًا و58 حالة.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمى.