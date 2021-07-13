بشرة خير .. انخفاض ملحوظ فى إصابات ووفيات كورونا بـ تونس

جدة - نرمين السيد - وتشير هذه الحصيلة إلى انخفاض ملحوظ فى معدل الإصابات والوفيات، حيث سجلت البلاد فى الحصيلة السابقة ستة آلاف و592 إصابة، و144 وفاة بالفيروس التاجى.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة التونسية إن حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" ارتفعت إلى 501 ألف و923 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 16 ألفًا و494 حالة.

وكانت المتحدثة باسم الوزارة، نصاف بن علية، حذرت الأسبوع الماضى من أن الوضع الصحى فى البلاد كارثى مؤكدة انهيار المنظومة الصحية، بسبب ارتفاع أرقام الإصابات والوفيات فى الأسابيع الأخيرة.