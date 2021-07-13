بعد "الاختيار".. محمد علاء يكشف كواليس "مسلسل تركي آل الشيخ"

بعد مشاركته في مسلسل "الاختيار 2" الذي حقق نجاحا هائلا في شهر رمضان، كشف الفنان محمد علاء عن خوضه لتجربة دراما مميزة، من خلال مسلسل "الثمانية"، وهو من تأليف المستشار تركي آل الشيخ.
وتحدث محمد علاء لموقع "دوت الخليج" عن كواليس العمل، قائلا: "نعمل في هدوء تام على المسلسل، الذي يمكن تصنيفه في إطار (الأكشن) والدراما الحديثة السريعة، وقد يكون أول إنتاج من نوعه بهذا الشكل في الشرق الأوسط".
وعن ترشيحه للعمل في المسلسل، قال: "أخبرتني بالترشيح وكيلة أعمال المستشار تركي آل الشيخ، عن طريق المخرج أحمد مدحت، وهو من أول الأشخاص الذين وضعوني على أول طريق التمثيل، من خلال مسلسل (أنا شهيرة) ثم مسلسل (اختفاء)، معربا عن حبه للعمل مع هذا المخرج.
وعبّر علاء عن سعادته بالعمل مع نجوم العمل، على رأسهم الفنان آسر ياسين، وهو أول عمل يجمعهما معا، بالإضافة إلى الفنانين غادة عادل وخالد الصاوي وريم مصطفى، والمخرج أحمد مدحت.
ووصف علاء نفسه بـ"المحظوظ"، وذلك لأنه يشارك في أول تجربة من تأليف تركي آل شيخ، مشيرا إلى أن كواليس العمل "تتم في تناغم وحماس".
"قمر 14"
ويستعد علاء لعرض أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "قمر 14"، الذي يتضمن خمس حكايات، كل حكاية على مدار 15 دقيقة، يقدمها نجوم من بينهم الفنانين خالد النبوي وياسمين رئيس وأحمد حاتم وأحمد الفيشاوي، وغيرهم.
كذلك يشارك في فيلم "العميل صفر"، الذي بدأ تصويره قبل شهر رمضان الماضي، وجاري استكماله، ويشارك في بطولته الفنانين أكرم حسني وبيومي فؤاد ولبلبة ونيلي كريم.
"الإرهابي همام"
وعن تجسيد شخصية "الإرهابي همام" ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2"، أوضح علاء أن المخرج بيتر ميمي قام بعرض هذه الشخصية عليه، وتناقش كثيرا معه ومع المؤلف هاني سرحان، حتى تتضح أبعاد الشخصية تماما، ومن ثم قام بتجسيدها في المسلسل. وحققت الشخصية نجاحا ملحوظا وسط كوكبة من نجوم المسلسل، أبرزهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار، وغيرهم.
وعن أهم الصعوبات التي واجهته في أعماله، قال علاء إنه كان "يضطر لتعلم كل ما يرتبط بالشخصية التي يجسدها"، فذهب لتعلم "رقص التانغو"، والرسم، وشاهد أفلاما تسجيلية عن اعترافات الإرهابيين في العالم وطريقة كلامهم، وقرأ تحقيقات النيابة.
كما قام بدراسة شخصية زوجة الإرهابي همام عطية، ليستقي معلومات كافية عن هذه الشخصية، حتى "يتعايش معها ويجسدها على نحو مقنع".
المنصات الإلكترونية
وتطرق علاء في حديثه لموقع "دوت الخليج"، لمسألة عرض الأفلام على المنصات الإلكترونية، مؤكدا أنها "أداة عصرية أصبحت تحقق مشاهدات كبيرة، ولا تقل أهمية عن العرض السينمائي التقليدي في دور العرض". ولفت إلى أن مسلسل "ليه لا" حقق نجاحا كبيرا من خلال هذه المنصات.
وعن فكرة البطولة المطلقة، أكد الفنان المصري أنها "حلم أي فنان"، لكن "ينبغي أن يكون هذا في إطار تحكمه مواصفات العمل"، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يقوم بتجربة بطولة مطلقة لمسلسل من 10 حلقات.
وأوضح أنه كثيرا ما يرفض المشاركة في أعمال "لا يرى أنها تشكل إضافة قوية له، إما لأنه جسدها من قبل، أو لكونه لا يرى نفسه فيها"، مشيرا إلى حرصه على "التنوع والاختلاف في الأدوار التي يقدمها، حتى لا يشعر الجمهور بالملل".
وعن فكرة تصدر بعض الأعمال "التريند"، فقد أكد علاء أنها "ليست معيارا قاطعا على مدى نجاح العمل أو فشله".
وكشف في ختام حديثه لموقع "دوت الخليج"، أن طموحاته الفنية "لا تنتهي"، مؤكدا أن "كل عمل فني سيشارك فيه، سيكون بنفس الشغف والخوف والاجتهاد".
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