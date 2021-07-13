“استخراج” نتائج التاسع 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب والاسم عبر وزارة التربية السورية moed​.gov.sy

تعتبر نتيجة الصف التاسع من أهم النتائج في حياة الطلاب وذلك لأنها تحدد مستوى الطلاب في هذه المرحلة المهمة، ولذلك تتصدر النتيجة جميع مواقع البحث المجانية في جوجل وذلك بعد إعلان بعض المواقع الإلكترونية المختلفة عن موعد إعلان النتيجة النهائية للصف التاسع في يوم الاثنين الموافق 12/7/2021 وذلك في تمام الساعة السابعة مساء ولكن بعض المواقع الأخرى أعلنت على مواقعها الإخبارية ان النتيجة سيتم عرضها على موقع الوزارة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

تعد هذه الفترة هي من الفترات الصعبة التي يمر بها الطلاب وذلك لأنها تعد من أهم الفترات التي ينتظر بعد الانتهاء من فترة الاختبارات النهائية لطلاب الشهادة الخاصة بالتعليم الأساسي، حيث يتم رصد جميع درجات الطلاب في الوزارة ويتم بعدها عملية تجميع الدرجات ثم الإعلان عن موعد ظهور النتيجة وذلك حتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم في شهادة التعليم الأساسي لطلاب الصف التاسع، حيث يتم إدراج النتيجة الطلابية على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية وذلك حتى يتمكن الطلاب من التعرف على نتائجهم بشكل صحيح بدون الوقوع في أخطاء النتائج التي تحدث بسبب الكثير من المواقع الإلكترونية غير الموثوق منها.

كما اعلنت الوزارة انها لم يتم من خلالها الإعلان عن النتيجة الخاصة بشهادة الصف التاسع وعلى الطلاب وأولياء الأمور الانتظار حتى يتم الإعلان من قبل الوزارة على الموقع الرسمي الخاص بها والتي تقوم الوزارة بتحديده رسميا في بيان خاص.

أكدت الوزارة أن النتيجة لم يتم الإعلان عنها في الوقت الحالي ولابد أن ينتظر الطلاب وأولياء الأمور حتى تقوم الوزارة بتحديد الموعد ولكنها أيضا صرحت بأن النتيجة سيتم عرضها في القريب العاجل على موقع الوزارة ويتم الحصول عليها من خلال إدخال اسم الطالب ورقم الاكتتاب في خلال هذه الأيام وحتى يوم الجمعة القادمة من شهر يوليو، وبذلك يتمكن الطلاب من الحصول على جميع درجاتهم في مرحلة التعليم الأساسي أو شهادة الصف التاسع في سوريا لجميع المدارس وجميع المناطق في دولة سوريا