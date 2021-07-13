الآن نتائج التاسع 2021 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع moed.gov.sy وزارة التربية السورية

نتائج التاسع 2021 حسب رقم الاكتتاب، ننشر رابط وزارة التربية السورية لاستخراج نتائج التاسع 2021 حسب رقم الاكتتاب والاسم الثلاثي، حيث يبحث طلاب وطالبات الصف التاسع وأولياء أمورهم عن موعد الإعلان عن النتائج، وقد صرح وزير التربية أن الإعلان عن النتائج سيكون متاح خلال الساعات القادمة بإذن الله، وذلك بعد الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية ورصد العلامات بالكامل من قبل كافة مديريات التربية والتعليم السورية، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب والاسم بمجرد انتهاء وزارة التربية السورية من عمليات التصحيح والمراجعة، ويتم الإعلان رسمياً عن النتائج عبر موقع التربية السورية moed.gov.sy ويتم الاستعلام عن نتيجة الطلاب إلكترونياً.

نتائج التاسع 2021 سوريا

الكثيرون من الطلاب في سوريا يترقبون موعد ظهور نتائج الصف التاسع 2021 سوريا، والتي سيتم الإعلان عنها إلكترونياً لتكون متاحة لجميع الطلاب في الساعات القليلة القادمة عبر موقع moed.gov.sy، حيث تداولت العديد من الأنباء حول اعلان نتائج الصف التاسع في سوريا يوم الخميس الماضي، ولكن الإدارة التعليمية نفت هذه الأنباء، وأكدت أنها تقوم بأعمال التصحيح التلقائي والمراجعة وسيتم الإعلان عن نتائج التاسع فور رصد جميع الدرجات.

موقع وزارة التربية السورية 2021

أعلنت وزارة التربية السورية على تفعيلها لرابط خاص بالوزارة حتي يتثني للطلاب وأولياء الأمور استطلاع النتيجة برقم الاكتتاب، والاسم الثلاثي وذلك بسبب حرص الدولة للحد من التزاحم وتفشي جائحة كورونا بين المواطنين والتوجه الي المدرسة للحصول على النتيجة، فقد إتاحة الاستعلام عنها إلكترونياً، وعلى جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة التاسع عبر موقع وزارة التربية السورية والتي من خلالها سترفع نتائج جميع الطلاب والطالبات أون لاين على شكل ملفات pdf لإتاحة الفرصة أمام الطلاب من الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بالاسم الثلاثي، ورقم الاكتتاب، وقد أعلن وزير التربية والتعليم السوري أن عدد المرشحين في المسار العلمي لطلاب وطالبات الصف التاسع، فد بلغ 126181 طالبًا وطالبة، ونجح عدد 80491 طالبًا، بنسبة نجاح 63.79٪ في الدورة الأولى، بينما كانت نسبة النجاح في الدورة 2019 59.30٪.

نتائج التاسع 2021 حسب رقم الاكتتاب والاسم الثلاثي

نتائج التاسع 2021 حسب الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب، حيث يتيح النظام لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من موقع وزارة التربية السورية، كما تستطيع من خلال تطبيق النتائج الامتحانية استخراج نتائج شهادة الاعدادية الشرعية، والتعليم الاساسي، وذلك بعد انتهاء أعمال رصد درجات جميع الطلاب واعتماد نتيجة التاسع من قبل السيد الوزير والإعلان عن نسب النجاح، وعند الانتهاء من إكمال عمليات التصحيح التلقائي سوف يتم الاعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية وتطبيق نتائج الامتحان بسوريا، ويتمكن الطلاب مشاهدة النتائج خلال هذا التطبيق دون الذهاب إلى المدرسة.

رابط موقع وزارة التربية السورية 2021 moed.gov.sy

يستطيع جميع طلاب وطالبات الصف التاسع وكذلك أولياء الأمور في سوريا الاستعلام عن النتيجة عبر التطبيق الرسمي المتاح من قبل وزارة التربية السورية أو من خلال موقع وزارة التربية السورية 2021، من خلال إتباع الآتي:

الولوج إلي موقع وزارة التربية والتعليم السورية

كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها مثل اسم الطالب ثلاثياً، رقم الاكتتاب.

الضغط على أيقونة الاستعلام، ومن خلال ذلك ستكون النتائج متاحة أمامك الآن.

أو يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال تحميل تطبيق الامتحانات المتاح عبر وزارة التربية والتعليم السورية.