موعد نزول الضمان يتم تحديده بمعرفة وكالة الضمان الاجتماعي، التي تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية، حيث تقرر الوزارة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي بناءًا على عدة عوامل، أهمها الحالة الإقتصادية داخل المملكة، والتي تأثرت مؤخرًا بسبب ما تمر به البلاد من أزمة نتجت عن إنتشار فيروس كورونا المستجد “COVID 19″، ولذا حرصت المملكة العربية السعودية على إعلان موعد صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين إيمانًا منها بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين، وسيتم صرف الراتب وفقًا للمقاييس التي وضعتها وكالة الضمان الإجتماعي، كما وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية شروط محددة يجب أن تتوافر في الشخص المستحق حتى يمكنه التقديم والحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

موعد نزول الضمان الاجتماعي 1442 صرف دفعة 38 وشروط المستحقين لها

تولت وزارة العمل والتنمية البشرية المهام المتعلقة بالضمان الاجتماعي، بعد أن تم ضم الخدمة المدنية إليها لتصبح الوزارة تحت إسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الجتماعية، ومن أهم مهام الوزارة صرف راتب الضمان الاجتماعي لمستحقيه، بعد التأكد من توافر الشروط لديهم، كما تقوم الوزارة بتحديد موعد نزول راتب الضمان وقيمته، ويتم هذا بعد دراسة أحوال المستحق الإقتصادية والمدنية.

موعد الضمان الاجتماعي

قامت الوزارة بتحديد موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي بشكلٍ مسبق، بحيث يتثنى للمواطن صرفه في موعده المحدد، وموعد نزول الضمان الاجتماعي للشهر الحالي سيكون يوم الخميس 14 يناير 2021، الموافق 1 جمادى الآخر 1442، وبهذا يتضح أن المتبقي على الموعد هو 9 أيام، وقد نوهت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر بضرورة تحديث المستحقين لبيانتهم لدى الوزارة قبل حلول موعد صرف الراتب.

نظام الضمان الاجتماعي

يهتم نظام الضمان الاجتماعي في السعودية بخدمة المواطنين محدودي الدخل، حيث يشمل فئات كثيرة من المجتمع، من بينها الأرامل، والمطلقات، وكبار السن، وعدد من الأسر الفقيرة، حيث يتكفل النظام بصرف معاش للفئات المستحقة في موعد محدد من كل شهر، ويخضع النظام بالكامل تحت هيمنة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ويحكمه مجموعه من اللوائح والقوانين الثابتة التي تم وضعها لضمان وصول راتب الضمان لمستحقيه الفعليين.

تحديث البيانات في الضمان الاجتماعي

وفقًا لقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، فإنه يحتم على المستفيدين من راتب الضمان تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم، مثل بيانات الإسم، والعمر، ورقم الجوال، والعنوان، والأفراد التابعون، وهذا للتأكد من تقديم أفضل خدمة، كما زودت الوزارة المواطنين برابط تحديث البيانات المعتمد رسميًا، ألا وهو ” موقع الضمان الاجتماعي ” على أن يتم التحديث مرة واحدة فقط، كما وفرت الوزارة رقم الضمان الاجتماعي الموحد 19911 للإستعلام عن كيفية تحديث البيانات.

مستحقي الضمان الاجتماعي

وضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي بشكل أساسي، مع العلم أنه يحق للوزارة إضافة فئات جديدة إذا ما استدعت الحالة ذلك، على أن يتم هذا بقرار من رئيس الوزراء، والذي يصدره بناءًا على إقتراح وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ونقدم لكم في التالي سرد تسلسلي للفئات المستحقة للضمان وفقًا لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية:

الأيتام. العاجزون الذين ثبت طبيًا أنهم لا يقدرون على العمل. كبار السن ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة وتجاوزوا الستين عامًا. النساء ممن ليس لديهن عائل. الأسر التي لا عائل لها.

موعد نزول الضمان الاجتماعي زاد البحث عليه في الآونة الأخيرة؛ بسبب ما مرت به البلاد من ظروف إقتصادية، مما دفع المواطنين إلى التساؤل عن موعد صرف راتب الضمان، وقد أوضحنا لكم متى ينزل الضمان الاجتماعي، وأوضحنا كذلك ما حددته الوزارة من فئات يشملها نظام الضمان الاجتماعي، على أن يراعى المستحقين تحديث بيناتهم وبيانات أسرهم؛ حتى يتثنى لهم صرف الضمان في موعده.

تابعوا موقعنا لمعرفة آخر الأخبار المعلنة رسميًا من الجهات المسؤولة عن موعد نزول الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، و سوف نوافيكم كل شهر بالموعد الجديد فور تأكدنا منه، لكن عليكم قبل الموعد تحري صحة كل البيانات المدخلة، وهذا لكي تكونون من المستحقين لدفعة الضمان الإجتماعي في الشهر الحالي يوليو 2021.