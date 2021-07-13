رابط نتائج التاسع 2021 بالاسم ورقم الاكتتاب، تستعد وزارة التربية والتعليم السورية لإعلان نتائج التاسع التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية الدورة العادية 2021 في كافة المحافظات السورية حيث أكدت مصادر أن الوزارة بدأت في عملية التنتيج لأوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي التاسع ورفعها عبر الموقع الرسمية للاطلاع على نتائج التاسع 2021 بالاسم ورقم الاكتتاب و اسم المدرسة .

نستعرض معكم أعزائنا في هذا المقال خطوات الاستعلام عبر رابط نتائج التاسع 2021 بالاسم ورقم الاكتتاب عبر تطبيق نتائج التاسع و علوم للجميع .

نتائج التاسع 2021 بالاسم

أكدت وزارة التعليم السورية أن العمل جاري على قدم وساق للكشف عن نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية 2021 قبل يوم الجمعة 16 يوليو الحالي ، مشيرة أن نتائج الصف التاسع ستكون متوفرة في عدد من المواقع التعليمية ليتمكن جميع الطلاب من استخراج نتائج الامتحانات دون حصول أي مشاكل تقنية بسبب الأعداد الكبيرة التي ترغب في الحصول على نتائج التاسع .

نتائج التاسع التعليم الأساسي

تسببت الكثير من الإشاعات حول موعد نتائج التسع التعليم الأساسي 2021 في إثارة القلق بين الطلاب وأولياء الأمور ودعا المسؤولون في وزارة التربية والتعليم السورية الجميع باستسقاء المعلومات الأصلية من مصادرها مؤكدة أن الوزارة ستصدر النتائج في الموعد المحدد أو قبله بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق وتدقيق الدرجات ورصد النتائج ورفعها عبر موقع الوزارة الرسمي وموقع علوم للجميع وموقع مدمن سوري والتطبيق الجديد الذي دشنته الوزارة تطبيق نتائج التاسع .

تطبيق نتائج التاسع 2021

انتهت وزارة التعليم السورية من كافة الإجراءات اللازمة لإصدار نتائج التاسع التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية الدورة العادية 2021 ، وكانت قد أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي نتائج البكالوريا الدورة العادية 2021 وتذك عدد من المصادر أنه قد يتم إعلان نتائج التاسع 2021 اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 عند الساعة الثامنة مساء . و سيعقد وزير التربية درام طباع مؤتمر صحفي يعلن في نسبة نجاح الطلاب في الصف التاسع 2021 وأسماء العشر الأوائل .

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy .

اختيار النتائج الامتحانية التاسع دورة 2021.

كتابة الاسم و رقم الاكتتاب .

عرض النتيجة.

رابط نتائج التاسع 2021 بالاسم ورقم الاكتتاب