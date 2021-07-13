الصحة العراقية تعلن أسباب حريق مستشفى عزل كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت صحة ذى قار العراقية، فى بيان لها، إن حريق مستشفى الإمام الحسين ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع قنانى الأوكسجين.
من جانيه، أعلن رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، فتح تحقيق طارئ، وذلك للوقوف على أسباب حادث حريق مستشفى الإمام الحسين، والذى أدى إلى مصرع 52 شخصا حتى الآن.
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