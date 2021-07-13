قتلى في سقوط رافعة مثبّتة بمبنى شاهق غربي كندا

قالت الشرطة الكندية إن رافعة مثبّتة بمبنى شاهق تحت الإنشاء في كيلونا بإقليم كولومبيا البريطانية سقطت مما تسبب في مقتل عدد من الأشخاص.

وقال مفتش الشرطة آدم ماكلنتوش للصحفيين في كيلونا إن عددا من العمال كان بمقربة من الرافعة وقت سقوطها.

وأضاف أن أضرارا لحقت بعدة مبان مجاورة وأن "المنطقة لا تزال غير مستقرة ولا آمنة" مما استلزم إخلاءها.