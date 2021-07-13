مصر.. إخلاء سبيل فتاة التيك توك ريناد عماد

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، إخلاء سبيل منة الله عماد، وشهرتها ريناد عماد، المعروفة إعلاميًا بفتاة التيك توك، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، ما لم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المتهمة على ذمة القضية، بعد التحقيقات التي جرت معها، لتتم إحالتها للمحاكمة الجنائية "مخلى سبيلها"، حتى صدور الحكم.

الإتجار بالبشر

ونسبت النيابة العامة للمتهمة اتهامات بارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، فضلًا عن اتهام آخر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

وفي يونيو الماضي نجحت الإدارة العامة للآداب، في إلقاء القبض على فتاة التيك توك المتهمة "منة الله" داخل مقهى بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي معروف، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق "التيك توك "، تحتوي على مواد إباحية وخادشه للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.

وبمواجهة المتهمة أمام جهات التحقيق، عن الفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصويرها وأنها تقوم بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل "فيسبوك "، هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت المتهمة بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهن المال من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها.

ولفتت "منة الله" إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وإنها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.

يذكر أن النيابة العامة قامت بإحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، والتي عقدت 5 جلسات محاكمة، تغيبت عنها المتهمة، بينما حضر فريق الدفاع الخاص بها، ثم أصدرت المحكمة الحكم المتقدم، وطعنت المتهمة على الحكم أمام محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة.