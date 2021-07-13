أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 13-7-2021 ارتفاع طفيف يطال المعدن الأصفر

أسعار الذهب في الكويت من أكثر الموضوعات التي تهم المواطن الكويتي للغاية، ويظهر ذلك جليًا لكثرة عمليات البحث عن الأمر عبر محرك البحث العالمي جوجل، ويهتم العديدين بالدولة الخليجية المشار إليها بسعر الذهب لرغبتهم في اقتنائه أو التعامل عليه سواء كان بيعًا أو شراءً، وهناك آلاف من عمليات البحث عن موضوع المقالة ولم يأتي هذا وليد الصدفة، حيث يعد الذهب هو الطريقة التي ليست بها مخاطر تذكر لادخار الأموال مع الحصول على هامش ربح استثماري من الاحتفاظ بها لفترة من الزمن.

عيار 24 يبلغ 17.48 دينار كويتي. عيار 22 بسعر 16.2 دينار. عيار 21 بـ 15.30 دينار

ذهب عيار 18 بـ 13.11 دينار كويتي. المعدن النفيس عيار 14 بـ10.20 دينار كويتي. عيار 12 بـ 8.74 دينار كويتي.

في الكويت وزارة التجارةمؤشر الذهب الكويت

شهد الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي في الكويت، واستقرت الأسعار مع بدء الأسبوع الجاري تزامنًا مع الخطوات القوية التي يعافى من خلالها الاقتصاد العالمي بعد احتياج أزمة كورونا للعالم.

عيار 24 بـ 16.85 دينار كويتي. ذهب عيار 21 بسعر 14.85 دينار كويتي. عيار 18 بـ 12.80 دينار كويتي.

سعر الذهب المستعمل في الكويت

وتختلف أسعار الذهب المستعمل عن الذهب الجديد في أن الأخير يباع مضافًا عليه قيمة المصنعية على المعدن النفيس، فيما يتم بيع المستعمل بدون إضافة هذه القيمة.

وتتباين هذه القيمة بإختلاف عيار الذهب أو شكله أو الشركة التي تنتجه، وتتراوح أسعار المصنعية في الكويت ما بين الـ11 وحتى الـ 16 لكن قد ترتفع لـ 20 دينار على الجرام الواحد.

محلات شراء الذهب المستعمل في الكويت

عليك الحظر الشديد عند شراء الذهب المستعمل لأن الأمر يدعو إلى القلق نوعًا ما فيما لا يزول الخطر ما إذا كان البائع محل أو شخص.

حاول دائما الاستعانة بأهل الخبرة في الأمر حتى لا تتعرض لخسارة أموالك مقابل ذهب مغشوش أو مقابل معدن أخر ليس ذهب من الأساس.

ليست هناك محال محددة لبيع الذهب المستعمل في الكويت، لكن أي محل يقبل شراء الذهب المستعمل قد تتوافر لديه أيضا خدمة بيعه للزبائن.