لقاح "جونسون أند جونسون" يزيد خطر الإصابة بخلل عصبي نادر

حذّرت وكالة الأدوية الأميركية من أنّها رصدت "خطراً متزايداً" للإصابة بمتلازمة غيلان باريه، الاضطراب العصبي النادر، لدى أشخاص تلقّوا لقاح "جونسون آند جونسون" المضادّ لكوفيد-19.

وأوضحت السلطات الصحّية الأميركية أنّ مئة شخص أصيبوا بمتلازمة غيلان باريه من أصل حوالى 12.5 مليون شخص تلقّوا هذا اللّقاح الأحادي الجرعة. وأضافت أنّه من أصل هؤلاء المرضى المئة، توفي واحد وأدخل 95 المستشفى لتلقّي العلاج بسبب خطورة حالتهم.

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