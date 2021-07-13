اقرأ رسالتك على واتساب من الاشعارات بدون علم المرسل ميزة جديدة تعرف عليهاا

خبراء واتساب يطلقون ميزة جديدة على التطبيق تساعدك على قراءة الرسائل دون علم مرسلها، فقد أطلق تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب، تحديثًا جديدًا لإصداره التجريبي على نظام التشغيل من آبل iOS، والذي يوفر ميزة جديدة لمستخدمي خدمة التراسل عبر هواتف آيفون، وبحسب ما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في هذه التقنية وأن هذه الميزة سوف تسهّل تحديث تطبيق المراسلة الفورية على مستخدميه على آيفون، التفاعل مع الإشعارات داخل تطبيق واتساب، وفي الوقت الحالي، سيتمكن مستخدمو النسخة التجريبية WhatsApp من على نظام iOS، من عرض سلسلة الرسائل الواردة إلى الدردشة بالكامل عبر قائمة الإشعارات المعاد تصميمها دون الحاجة إلى قراءتها داخل التطبيق.

واتساب تعيد تصميم قائمة إشعارات آيفون:

هذه الميزة الجديدة انتظرها الكثير من مستخدمي واتساب حيث توفر ميزة واتساب الجديدة لمستخدمي آيفون طريقة فعالة لعرض الرسائل بسرعة، ولكن ستسمح لهم أيضًا بقراءة الرسائل دون السماح للمرسل بمعرفة أنه قد تمت قراءتها، كأحد المزايا الخفية للخدمة، وقد ذكرت احدى المواقع المتخصصة بأن واتساب طرح مؤخرًا الإصدار التجريبي رقم 2.21.140.9 لتطبيق على آب ستور، وسيقدم هذا التحديث التجريبي طريقة جديدة للتفاعل مع الإشعارات داخل التطبيق لمنصة المراسلة الفورية، و سيتمكن المستخدمون من عرض المزيد من التفاصيل حول الدردشة من داخل قائمة الإشعارات على هواتف آيفون.

قراءة رسائل واتساب من قائمة الإشعارات دون علم مرسلها:

ومع تحديث واتساب الجديد، سيتمكن عملاء واتساب من الاطلاع على قائمة الإشعارات لعرض محتوى الدردشة عند وصول رسالة واردة جديدة وسوف يتمكنون من قراءتها دون علم مرسلها بفتحها، ووفقا للتقرير، لن تكون معاينة الدردشة ثابتة، و سيتمكن مستخدمي إصدارات واتساب على هواتف آيفون، بمجرد طرح الميزة المستقبلية من التمرير لأعلى لعرض الرسائل القديمة من تلك الدردشة التي أرسل صاحبها رسالة جديدة، على عكس ميزة النظرة الخاطفة السابقة، حيث كان المستخدم قادرًا فقط على عرض الرسائل الجديدة في خلية ثابتة، ولكن ستتيح ميزة واتساب الجديدة للمستخدم بعرض المزيد من الرسائل وحتى الوسائط مثل الصور و GIF ومقاطع الفيديو والملصقات، من خلال توسيع الإشعار داخل التطبيق لإظهار معاينة كاملة للدردشة، حيث يمكن للمستخدم التمرير لأعلى ولأسفل في نافذة العرض الجديدة لرؤية أقدم أو أحدث الرسائل، ولن يحتاج المستخدم للدخول إلى الدردشة لعرض الوسائط، وبالتالي، لن يتم تحديث الدردشة في النهاية لدى المرسل ولن يحصل على العلامة الزرقاء، حتى إذا كانت ميزة إيصالات القراءة قيد التشغيل، ومع ذلك، إذا اختار المستخدم الرد من داخل الإشعار، فستتحول جميع الرسائل السابقة ذات العلامة الرمادية إلى اللون الأزرق، بتفعيل هذه الميزة أصبح مستخدمي الواتساب سعداء بهذه الميزة والتى تجعلهم يشاهدون رسائلهم وقراءتها دون علم مرسلها.