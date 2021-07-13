تقديم عداد كهرباء جديد بالسعودية وخطوات التقديم من رابط موقع الوزارة . تلك الخطوات التي تتم من رابط موقع الوزارة الرسمي . الاستعلام عن طلب عداد الكهرباء وخطواته بالموقع التي سيتم توضيحها بالمقال . كذلك طلب عداد كهرباء جديد السعودية من خلال الرابط الذي سيرفق في المقال . كما السؤال المتداول كم يستغرق تركيب عداد الكهرباء السعودية وكافة التفاصيل . تلك التي تخص هذا الشأن . كما أن وزارة الكهرباء السعودية تسهل الإجراءات من خلال الحجز علي الموقع الإلكتروني . كذلك تسعي وزارة الكهرباء السعودية لتوفير وقت وجهد كافة المواطنين . كما أنها تسعي لتسهيل إجراءات تقديم عداد كهرباء جديد .

تقديم عداد كهرباء جديد في السعودية وأهم البنود المتعلقة بالشأن

الخدمة التي يتم تقديمها من خلال موقع الوزارة وهي خدمة طلب عداد كهرباء جديد السعودية . تلك الخدمة الهامة تعتبر من أهم الخدمات التي يتم تقديمها من وزارة الكهرباء السعودية . ذلك يتم من خلال الموقع الإلكتروني لكي ما يتم تسهيل أي إجراء لكافة المواطنين . كما أن الاستعلام عن طلب عداد الكهرباء يتم بشكل سهل للغاية من خلال موقع الوزارة . كذلك من خلال الموقع يتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعداد الكهرباء . ذلك دون الحاجة للذهاب لأي جهة من الجهات المعنية بالأمر . كما يتم ذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا . كذلك تقوم وزارة الكهرباء بتقديم كافة الخدمات بشكل رقمي إلكتروني . ذلك من ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

يتم تسجيل الدخول علي موقع الوزارة من خلال الرابط المرفق بالمقال . كذلك بعد تسجيل الدخول لتقديم طلب عداد كهرباء جديد السعودية يتم تسجيل البيانات . تلك البيانات المطلوب تسجيلها هي الاسم ورمز المرور والبريد الإلكتروني . كما أنه بعد الخطوة السابقة يتم الضغط علي كلمة تسجيل الدخول . كافة الخطوات الخاصة أيضاً في الاستعلام عن طلب عداد الكهرباء من خلال الموقع . كما بعد الخطوة السابقة يتم فتح صفحة جديدة تحتوي علي الخدمات الخاصة بالمشتركين . كذلك يجب الضغط علي قائمة تركيب عداد كهربائي جديد ومن ثم الضغط علي استمرار . كما يظهر بعد ذلك صفحة تقديم عداد كهرباء جديد ويتم تسجيل البيانات المطلوبة . كذلك بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة يتم التأكد من كافة البيانات ومن ثم الضغط علي إرسال .

الخطوات الخاصة بطلب العداد من موقع الوزارة الرسمي

ما هي الطريقة المتبعة في الاستعلام عن طلب عداد الكهرباء

أتاحت وزارة الكهرباء السعودية الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن العداد . تلك الخطوات التي تتم من خلال موقع الوزارة الرسمي . ذلك من خلال الرابط المرفق في المقال ونتعرف علي الخطوات الخاصة بالاستعلام كالآتي :-

يتم الدخول علي الموقع الرسمي التابع إلي وزارة الكهرباء السعودية .

. كما يجب علي المشترك الراغب في الاستعلام عن العداد تحديد نوع الاشتراك .

كذلك يتم تسجيل البيانات المطلوبة علي الموقع الخاصة بالمشترك كما هو مطلوب .

كما متاح علي الموقع تحديد كم يستغرق تركيب عداد الكهرباء السعودية .

. كذلك بعد تسجيل الدخول تظهر صفحة جديدة للخدمات الرئيسية يتم اختيار قائمة “طلباتي” .

يتم بعد ذلك تسجيل الرقم الخاصة بعداد الكهرباء الجديد ومن ثم الضغط علي الاستعلام .

كذلك في نهاية الخطوات تظهر كافة المعلومات الخاصة بالعداد الذي تم تسجيل بياناته .

تقديم عداد كهرباء جديد وكانت تلك هي المعلومات الخاصة به . كما تعرفنا علي الخطوات الخاصة بالاستعلام عن العداد . ذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة . كما تم شرح الخطوات الخاصة بالاستعلام ومرفق الرابط الرسمي الخاص بالوزارة .