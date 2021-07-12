حريق فى مركز عزل مصابى كورونا جنوبى العراق

جدة - نرمين السيد - وذكر مراسل "روسيا اليوم"، أن فرق الدفاع المدنى توجهت لمكان الحادث، ولم يتبين حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا.
ويأتى هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية فى بغداد.
وفى أبريل الماضى اندلع حريق فى مستشفى ابن الخطب ببغداد والمخصص أيضاً لعزل مصابى كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.
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