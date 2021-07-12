خطوات التقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني وشروط التقديم

خطوات التقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني يبحث عنها الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية من أجل معرفة كيفية التقديم، والشروط التي يحتاجونها في هذا الأمر من أجل الحصول على وظائف خالية في الشؤون الصحية بالحرس الوطني التي تساعدهم على متطلبات الحياه وتلبي احتياجاتهم، ومن خلال مقالنا هذا يمكنكم متابعة كافة التفاصيل الخاصة بوظائف الشؤون الصحية التابعة للحرس الوطني فتابعونا.

خطوات التقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

للتقديم في وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني يجب اتباع بعض الخطوات وذلك من خلال الدخول على منصة التوظيف الخاصة بالحرس الوطني وذلك كالتالي:

الدخول على منصة التوظيف للشؤون الصحية بالحرس الوطني.

يتم تسجيل عضو جديد.

يتم إدخال التخصص المناسب للمتقدم والوظيفة التي يرغب في التقديم عليها.

الضغط على أيقونة البحث.

تحديد الوظيفة.

متابعة عملية التقديم بشكل بسيط وسهل.

يتم إدخال كافة البيانات التي يطلبها الموقع من المتقدم ثم الضغط على إرسال.

سوف تظهر رسالة عبر الجوال بإتمام عملية التسجيل وكذلك الرد على الطلب الذي تقدم به المستخدم.

التقديم للنساء

يمكن التقديم على الوظائف المتاحة من خلال الدخول على نفس الرابط واتباع ما يلي:

اختيار قسم المساعدين والإداريين.

التقديم على وظيفة المرافق للمرضى أو اختيار قسم التدريب.

يتم الإطلاع على الوظائف المتاحة من خلال الرابط https://eapps.ngha.med.sa/recruitment.

ويمكن كذلك التواصل مع إدارة الاستقبال الخاصة بتوظيف الحرس الوطني بالاتصال على رقم 0118010811 للرد على كافة الاستفسارات والأسئلة.

شروط التقديم على الشؤون الصحية بالحرس الوطني

من أجل التقدم في الشؤون الصحية بالحرس الوطني يجب أن تتوافر عدد من الشروط وذلك كالتالي: