تقديم وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 300 وظيفة شاغرة لحاملي الدبلوم وأعلى

وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، يبحث الكثير من الشباب والشابات في المملكة في محركات البحث في الفترة الأخيرة عن رابط تقدي الشؤون الصحية بالحرس الوطني، حيث إنه يوجد العديد من الوظائف الشاغرة بالحرس الوطني لحاملي شهادات الدبلوم وأعلى، وهذا في العديد من المناطق بالمملكة، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني عن وجود وظائف شاغرة وفرص تدريبية، يبلغ عددها 307 فرصة، وهذا للمواطنين والمواطنات السعوديين الحاملين لشهادات (الدبلوم – البكالريوس، شهادات الدراسات العليا)، وهذا في مجالات متنوعة في العديد من المناطق بالمملكة.

وسنتابع معكم في هذا المقال طريقة التقديم وشروط التقديم على مختلف الوظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

رابط تقديم وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

ويمكنك الاستعلام عن الوظائف المتاحة والتقديم عليها بكل سهولة وهذا من خلال الموقع الرسمي للشئون الصحية وزارة الحرس الوطني السعودية، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابع معنا:

اذهب إلى بوابة التوظيف الخاصة بالشؤون الصحية عن طريق الرابط eapps.ngha.med.sa.

قم بتسجيل الدخول، وسيتم تحويلك إلى مركز النفاذ الوطني، والذي يجب عليك القيام بتسجيل الدخول من خلاله وهذا باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك في نظام أبشر.

قم باختيار الوظائف الشاغرة.

اختر القسم الذي تريد التقديم به.

قم بتأكيد البيانات.

وظائف الحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني السعودية كما ذكرنا أعلاه، عن وجود وجود أكثر من 300 وظيفة وفرصة تدريبية شاغرة، وهذا للشباب السعودي من الرجال والنساء، وهذا بدءا من يوم الاثنين الموافق 12 يوليو 2021 وهذا في العديد من المدن السعودية، وهي:

الرياض.

الإحساء.

المدينة المنورة.

رفحاء.

حائل.

القصيم.

عرعر.

نجران.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

بالنسبة للشهادة الدراسية، يجب على المتقدم أن يكون حاملا للدبلوم وأو أعلى، وتكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم السعودية.

ألا يكون قد حكم على المتقدم سابقا في قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

أن يجتاز المتقدم كافة اجراءات القبول من اختبارات ومقابلات شخصية، وأن يجتاز الاختبارات المطلوبة في التخصص المتقدم عليه.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما، ولا يزيد عن 40 عاما.

في حالة تقدم الشخص لوظيفة (مهنية)، يجب أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة من الهيئة السعودية للمهندسين.

وفي حالة إذا كان المتقدم متقدما على وظيفة في المجال الصحي، يجب أن يكون حاملا لرخصة من الهيئة السعودية الصحية.

شروط التقديم