إيران: نجري مفاوضات بشأن إطلاق سراح مواطنينا المحتجزين في الولايات المتحدة 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن بلاده تجري مفاوضات لإطلاق سراح المواطنين الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.
وفي معرض رده على أسئلة وسائل الإعلام بشأن قضايا السياسة الخارجية، أوضح خطيب زاده أن "موضوع الإفراج عن سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى الذين تم احتجازهم كرهائن بذرائع كاذبة هو دائما على جدول الأعمال".
وأضاف أن هذه القضية "تحظى بأولوية كبيرة ولطالما اقترح وزير الخارجية تبادل جميع السجناء الإيرانيين والأميركيين، وقد أولت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا هذه القضية الأهمية منذ بدء نشاطها والمفاوضات جارية في هذا الصدد، وإذا ما وصلت إلى نتيجة فسيتم الإعلان عنها في حينها".
يذكر أن روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص بإيران، قال إن إدارة بايدن تريد إطلاق سراح جميع الأميركيين "المحتجزين ظلما" في إيران، ولن تقبل "اتفاقا جزئيا" للإفراج عنهم.
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