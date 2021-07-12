وزير الصحة البريطاني: حالات الإصابة بكورونا تؤكد أن الوباء لم ينته 

حث وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد مواطنيه على توخي الحذر عند رفع جميع قيود كوفيد-19 المتبقية الأسبوع المقبل، قائلا إن الزيادة في الحالات تؤكد أن الوباء لم ينته.
بريطانيا: حالات الإصابة بكورونا تؤكد أن الوباء لم ينتهبريطانيا ترصد 31772 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا
وأعلن جاويد في كلمة أمام البرلمان أن إنجلترا ستكون أول دولة في المملكة المتحدة ترفع الشرط القانوني لارتداء الكمامة والحفاظ على تباعد اجتماعي اعتبارا من 19 يوليو، مشيرا إلى أنه "تم استيفاء الشروط الأربعة لتخفيف القيود الصارمة على السلوك".
وحث جاويد المواطنين على التصرف بمسؤولية لأن الصلة بين حالات الإصابة وحالات الوفاة لم يتم كسرها بالكامل بعد، مضيفا: "بفضل التضحيات المشتركة للشعب البريطاني والجدار الوقائي لبرنامج التطعيم لدينا، حققنا تقدما هائلا".
وقال: "نعتقد اعتقادا راسخا أن هذا هو الوقت المناسب لتقريب أمتنا من الحياة الطبيعية .. إنها بداية مرحلة جديدة من الحذر المستمر"، مشددا على أنه "لا يزال يتعين على الناس ارتداء الأقنعة في المناطق المزدحمة مثل وسائل النقل العام وأنه يجب على الناس العودة تدريجيا إلى مكان العمل وأن الحكومة ستشجع الشركات التي تنظم فعاليات جماهيرية على استخدام شهادة التطعيم كوسيلة للانفتاح".
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