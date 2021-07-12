طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص والحكومي في السعودية 1443، بعد التحديثات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية، والتي من شأنها تمكن العامل من الحصول علي اخر مستحقات مالية من مكان العمل سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فقيمة مكافأة نهاية الخدمة هي حق أصيل للعامل لا يمكن الاستغناء عنه وطريقة حسابه من الأمور المهمة التي يجب على كل مواطن أو مواطنه التعرف علي آلية حساب هذا المبلغ، وهذا ما سنقوم بتوضيحه عبر موقعكم ثقفني.

كي يتمكن الشخص من الحصول علي مبالغ نهاية الخدمة يحب عليه التعرف جيدا على قواعد صرف تلك المكافأة علي حسب نظام قانون العمل السعودي والذي نص في اللائحة التنفيذية الخاصة به علي التالي:

يحصل العامل في القطاع الخاص على المكافأة كاملة إذا مر عليه في العمل أكثر من 15 عام في العمل.

يتمكن العامل من الحصول علي 2/3 من قيمة المكافأة إذا استقال في الفترة ما بين 5 إلي 15 عام في العمل.

يحصل العامل على مبلغ قيمة 1/3 من مكافأة نهاية الخدمة إذا حضر في العمل ما بين عامين إلى 5 أعوام.

تتم آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة عن طريق عدة خطوات بسيطة وسهلة كالتالي:

الدخول إلي موقع وزارة الموارد البشرية .

. الضغط على حاسبة مكافأة نهاية الخدمة .

. تحديد نوع العقد (محدد المدة، غير محدد المدة).

كتابة قيمة الراتب.

تحديد سبب إنهاء العلاقة العمالية.

كتابة مدة الخدمة بالسنوات.

إذا كان بمقدارك كتابة عدد الأشهر وعدد الأيام فاكتبهم إذا لم تتمكن لا داعي.

الضغط علي كلمة يساوي.

لحظات بسيط ويظهر أمامك قيمة مكافأة نهاية الخدمة حسب البيانات والمعلومات التي قمت بإضافتها، حيث إفادة وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني علي أنه يجب على الشخص أن يداوم في العمل مدة لا تقل عن عامين حتي يتمكن من الحصول على مكافأة وهذه أمثلة علي حساب مكافأة نهاية الخدمة.

وصلنا إلى ختام توضيح طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص والحكومي في السعودية 1443.