تمويل السيارات المستعملة من الراجحي ومعرفه الشروط اللازمة وكيفيه الحصول علي سياره

تمويل السيارات المستعملة من الراجحي من اهم التمويلات التي يقدمها مصرف الراجحي والذي اعلن عنه المصرف من خلال صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. كما تم الإعلان حديثا أيضا عن عده تمويلات حديثه بالمملكة في خلال هذا الشهر مثل حمله عروض الأهلي التمويلية الغير مسبوقه وكيفيه الحصول علي العروض وعروض السيارات من أهمها عروض الراجحي علي هافال وجريت وول ومعرفه الشروط وكيفيه الحصول علي سياره من العروض. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح تمويل السيارات المستعملة من الراجحي وكيفيه الحصول علي سياره وتقديم طلب التمويل الكترونيا بالخطوات.

تمويل السيارات المستعملة من الراجحي

علن الراجحي عن التمويل للسيارات المستعملة وبالتالي اعلن أيضا أن التمويل متاح لكلا من عملا تحويل الرواتب وبدون تحويل الرواتب أيضا. كما سوف نوضح إليكم الآن اهم المميزات لجميع العملاء من خلال النقاط الأتية:

الدفعة الأولي تبدأ من 10% لتحويل الراتب أما بدون تحويل الراتب فتكون 15%.

الرسوم الإدارية 1% من التمويل أو 5000 ريال أو الأقل فيهما.

التمويل متوفر لبرنامج 50/50.

فتره سداد التمويل تتراوح من 3 إلي 5 سنوات من سنه الصنع وتبدأ من 2019.

معدل النسبة السنوي لتحويل الراتب تكون 8.34% أما بدون تحويل فتكون 8.93%.

تمويل السيارة المستعملة يصل إلي 300000 ريال.

التمويل متاح من جميع المعارض المعتمدة لدي المصرف.

التامين شامل طول مده العقد.

بالنسبة لعملاء بدون تحويل الراتب يلزم تقدير للسياره.

شروط تمويل سياره مستعمله

بالإضافة إلي ذلك أن المصرف اعلن عن عده شروط يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي التمويل وتملك سياره بكل سهوله. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

تطبق جميع شروط وأحكام المصرف.

كما تم الإعلان عن ميعاد انتهاء العروض في 31 ديسمبر 2021.

يجب أن لا يتجاوز عداد كيلو متر السيارة 60000 كيلومتر.

تبدأ سنه صنع السيارة في التمويل من سنه 2019.

المصرف خاضع تحت إشراف ورقابه البنك المركزي السعودي.

كيفيه الحصول علي سياره مستعمله

كما اعلن المصرف عن طريقه وكيفيه الحصول علي تمويل السيارات المستعملة من الراجحي. وذلك عن طريق زياره اقرب فرع للمصرف أو احد صالات العرض المعتمدة من المصرف. أو عن طريق الاتصال علي رقم المصرف 8001241222 للاستفسار وتقديم الطلب أيضا. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن طريقه تقديم الطلب الكترونيا عبر اتباع الخطوات الأتية: