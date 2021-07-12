نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومواعيد العمل الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة حجز موعد الهيئة العامة للمعلومات المدنية يتم إلكترونيًا بعد أن أُعلن عنه مؤخرًا عبر الخدمة الآلية للبطاقة المدنية حيث تقوم هيئة المعلومات المدنية بإصدار البطاقة المدنية وتجديدها، وتسجيل المواليد الجدد، وأتاحت الهيئة مجموعة متميزة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، ومن هذه الخدمات خدمة تجديد البطاقة المدنية للمواطن والمقيم والتي تطلب حجز موعد البطاقة المدنية الكويت لاستكمال إجراءاتها، وأيضًا خدمة دفع رسوم البطاقة المدنية، وخدمة استكمال بيانات المولود، إطلاق تطبيق هويتي، لذا فيمكن الحصول على رابط حجز موعد البطاقة المدنية وغيره من الخدمات عبر موقع الهيئة.

حجز موعد الهيئة العامة للمعلومات المدنية

يمكن لكافة العملاء القيام بحجز موعد مسبق قبل مراجعة أي فرع من فروع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك تطبيقًا لإجراء التباعد الاجتماعي حيث أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية دفع الرسوم يقلل من تواجد المراجعين، وهو ما يقلل من انتشار الفيروس المستجد وذلك من خلال رابط حجز موعد الهيئة العامة للمعلومات المدنية ويتمثل حجز الموعد في الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع هيئة المعلومات المدنية. يقوم المستخدم بالضغط على خدمة حجز الموعد الذي يظهر أعلى واجهة الموقع. قراءة التعليمات ثم الضغط على “ابدأ الخدمة”. من النافذة المنبثقة يتم النقر على “حجز موعد جديد”. يقوم المستخدم بكتابة الرقم المدني ثم يقوم بإدخال رقم الهاتف. يقوم المستخدم باختيار الفرع المناسب ثم يقوم بتحديد المكتب الذي يرغب في زيارته. يقوم المستخدم باختيار المعاملة التي تظهر من القائمة ثم يقوم بتحديد عدد المعاملات. وفي الخطوة الأخيرة يقوم المستخدم بالضغط على “التالي” ثم المتابعة حتى يحصل على باركود.

ويمكن استخدام نفس الآلية في حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية في جميع المدن الكويتية.

مواعيد عمل الهيئة العامة للمعلومات المدنية

تتطلب العديد من معاملات المواطنين أو المقيمين التوجه إلي أحد فروع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومتابعة هذه المعاملات، حيث أن بعض هذه المعاملات لا توجد على الموقع الإلكتروني إذ أنها تقدم بشكل ورقي ومنها خدمة تغيير الاسم العربي.

وتختلف فروع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في مواعيد العمل، حيث يقدم كل فرع مجموعة من الخدمات المختلفة عن خدمات الفروع الأخرى.

رقم الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وفرت هيئة المعلومات المدنية فريق يعمل على تقديم خدمة العملاء، حيث يمكن عن طريق هذا الفريق الرد على أسئلة واستفسارات العملاء، ويتم التواصل مع خدمة العملاء من خلال الاتصال على رقم الهاتف التالي 1889988، ويفضل بعض عملاء شركة زين التواصل مع فريق خدمة العملاء عن طريق صفحة التواصل باتباع الخطوات التالية: