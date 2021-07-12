10 وفيات و569 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة الأحد، عن تسجيل 10 وفيات 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات الى 9836 والإصابات الى 756923.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 7139 وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 56، فيما غادرت 54 حالة، ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 493.

وبينت الإحصائية، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 10 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، والعناية الحثيثة إلى 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 605 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً الى 739948.

وأوضح الموجز، أنه جرى اليوم إجراء 18863 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 8084700، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 3.02 بالمئة.