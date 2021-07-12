معرفة أول أيام عيد الأضحى 2021 في مصر .. موعد عيد الاضحى المبارك ووقفة عرفات

أول أيام عيد الأضحى 2021 في مصر، ولأن اليوم هو بداية الايام العشرة من شهر ذي الحجة، فالكثير من المسلمون حول العالم يتسائلون عن أول أيام عيد الأضحى 2021 في مصر، فهذه المناسبات الجميلة تقرب المسلمون من بعضهم البعض، فهي تخلف المحبة والألفة والود بين الأشخاص وبعضهم، كما يمكن للأشخاص طوال هذه الأيام ارسال رسائل وعبارات تعبر عن تهنئتهم بقدوم عيد الاضحى المبارك، والبعض من المسلمون يطلقون عليه العيد الكبير، حيث تملا التكبيرات كل انحاء المكان وتقام الذبائح ويوزع على الأفراد اللحوم، حيث يجب على المضحة التوزيع للأقارب والأصحاب والأهم الفقراء والمساكين سواء من الأهل او بشكل عام.

أول أيام عيد الأضحى 2021 في مصر

والآن متابعينا من خلال موقع ثقفني سنتعرف معًا على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 في مصر، اشارت الصحف والأخبار إلى أن موعد عيد الاضحى المبارك سيكون في يوم 20 من شهر يوليو لعام 2021 وستمم يوم الثلاثاء والذي سيوافق جريًا 10 من شهر ذي الحجة الجاري، وعليه فإن وقفة عرفة ستكون في يوم التاسع عشر من نفس الشهر وسيكون في يوم الاثنين، لذا سارعوا في تهنئة الاقارب والأحباب والاصدقاء سواء القريبون منكم أو البعيدون، كما يمكنكم انتهاز هذه الفرصة والقيام بالصلح مع الأشخاص الذين حدث بينهم وبينكم أي مشاجرة.

ما تبقي على عيد الاضحى

وبعدما تعرفنا متابعينا على موقع ثقفني عن أول أيام عيد الأضحى 2021 في مصر، سنتعرف الآن أنه ماتبقي على قدوم عيد الاضحى المبارك 9 أيام فقط وسيكون العيد هو اليوم العاشروبالنسبة ليوم العرفة فتيقى عليه 8 ايام فقط، وقد تم تسمية عيد الاضحى بها الاسم حيث يطلق عليه العيد بأنه في كل يوم سيكون فيه اجتماع أو موعد، وقيل في العادة لأن الناس اعتادت عليه أما الازهري قال ان يوم العيد عند العرب يتم اطلاقه على كل شيء ستم تكراره سواء بالفرح أو حتى الحزن، أما الاعرابي فقد قال أنه ما يود في كل عام بفرح جديد، لذا متابعينا كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

ينتظر جميع المسلمين فرحة عيد الاضحى المبارك والذي قد شارف على القدوم خلال الأيام القليلة المقبلة، وسوف يوافق يوم 20 يوليو ويستمر حتى يوم 23 من الشهر نفسه، وينتظره جميع المسلمين بفارغ الصبر، ومنهم من قام بصيام الأيام الأولى العشر من ذي الحجه حتى ينالوا ثواب تلك الأيام، حيث أن فضلها عند الله عز وجل عظيم جدا وكبير.