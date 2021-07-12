الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الأوروبى اليوم الإثنين، تمديد العقوبات التى تستهدف قطاعات اقتصادية معينة فى روسيا لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى فى 31 يناير 2022، بسبب ما وصفه بدور روسيا فى زعزعة استقرار أوكرانيا.





جاء ذلك فى بيان أصدره الاتحاد الأوروبى على الموقع الإلكترونى الخاص بالمفوضية الأوروبية، فى أعقاب التقييم الأخير لحالة تنفيذ اتفاقيات مينسك لعام 2015 بشأن تسوية الأوضاع فى أوكرانيا.

ودعا قادة الاتحاد الأوروبى ،خلال البيان، روسيا إلى تحمل مسئوليتها بالكامل فى ضمان التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك كشرط أساسى لأى تغيير جوهرى فى موقف الاتحاد الأوروبى.

يشار إلى أنه تم فرض العقوبات الاقتصادية الأوروبية لأول مرة فى 31 يوليو 2014 ردًا على تصرفات روسيا المزعزعة لاستقرار الوضع فى أوكرانيا وقد تم تفعيلها فى سبتمبر 2014، أما فى مارس 2015، وافق المجلس الأوروبى على ربط مدتها بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك.

وتحد العقوبات من الوصول إلى أسواق رأس المال الأولية والثانوية فى الاتحاد الأوروبى لبعض البنوك والشركات الروسية وتحظر أشكال المساعدة المالية والسمسرة تجاه المؤسسات المالية الروسية، كما تحظر الإجراءات أيضًا الاستيراد المباشر أو غير المباشر أو تصدير أو نقل جميع المواد المتعلقة بالدفاع وتفرض حظرًا على السلع ذات الاستخدام المزدوج للاستخدام العسكرى أو المستخدمين العسكريين فى روسيا.

كما تحد العقوبات من وصول روسيا إلى بعض التقنيات الحساسة التى يمكن استخدامها فى قطاع الطاقة الروسى، على سبيل المثال فى إنتاج النفط والاستكشاف.

كما يطبق الاتحاد الأوروبى أنواعًا مختلفة من الإجراءات ردًا على ضم روسيا غير القانونى لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول وزعزعة الاستقرار المتعمد لأوكرانيا، وتشمل هذه: التدابير الدبلوماسية والتدابير التقييدية الفردية (تجميد الأصول وقيود السفر) والقيود المحددة على العلاقات الاقتصادية مع شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.