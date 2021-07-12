"الصحة العالمية": هذا ما سيحدث عند الجمع بين لقاحات كورونا

بعدما تحدث علماء عن فعالية الجمع بين أكثر من لقاح مضاد لفيروس كورونا، يبدو أن منظمة الصحة العالمية لها رأي مغاير.
فقد حذرت كبيرة العلماء في المنظمة سوميا سواميناثان، الاثنين، من الجمع بين لقاحات "كوفيد 19" التي تنتجها شركات مختلفة.
ووصفت المسؤولة الصحية هذا التوجه بأنه "خطير"، لأنه "لا تتوفر بيانات كثيرة عن أثر ذلك على الصحة".
وقالت خلال إفادة عبر الإنترنت: "إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع (بين اللقاحات)".
وتابعت: "سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ السكان يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها".
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