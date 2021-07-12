أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مهيس قاسم

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مهيس قاسم
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ مهيس قاسم منصور يمن، عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، امين عام المجلس المحلي بمديرية كحلان الشرف بمحافظة حجة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / ايمن مهيس قاسم منصور يمن، واخوانه، وكافة آل يمن، بمديرية كحلان الشرف محافظة حجة ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الاليم.
سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" انا لله وانا اليه راجعون" .
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