الأردن: السجن 15 عاما لباسم عوض الله والشريف حسن بن زيد

عمّان ـ رويترز: قضت محكمة أمن الدولة في الأردن بسجن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الملكية غير البارزين 15 عاما بتهمة محاولة إحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة.

وقالت المحكمة إنها تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين وإنهما عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة كبديل للملك.

وذكرت أن “المتهمين يحملان افكارا مناوئة للدولة وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع” وأن “أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة”.

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