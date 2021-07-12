الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب عبر منصة أنجاز التابعة لوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية حيث يبحث الكثير من المقيمين والوافدين علي الأراضي الحجازية عن طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز حيث تتيح وزارة الخارجية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية للأفراد عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية وسوف نتعرف اليوم في هذا المقال علي كافة الخطوات للاستفادة من هذه الخدمة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب

تقدم وزارة الخارجية استعلام عن تأشيرة من ضمن خدماتها عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية أنجاز والتي تتيح للمواطنين والمقيمين المساعدة في تلبية طلباتهم وتقديم كافة المساعدات التأكد من أصدار التأشيرة واليكم الآن الخطوات التالية لمعرفة طريقة استعلام عن تأشيرة برقم الصادر وهي كالاتي :

الدخول علي موقع منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية أنجاز. ثم نقوم بالضغط عن خدمات الأفراد. ثم البحث عن طلب مقدم. نقوم بملي الحقول الفارغة بالبيانات الصحيحة من رقم الجواز ونوع التأشيرة واختيار الجنسية وجهة القدوم. ثم نقوم بكتابة الرمز المرئي علي الصورة الموضحة أمامنا علي الشاشة. ثم نقوم بالضغط علي زر أجراء البحث.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

واليكم الآن رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب منصة أنجاز فبعد الدخول عبر الرابط السابق لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية السعودية نتبع الخطوات السابقة بكل دقة وكتابة البيانات بطريقة صحيح في الخانات المخصصة لذلك وسوف تظهر لنا صفحة بها الطلب المقدم من طرفكم ويوجد في الصفحة كل ما يتعلق بالتأشيرة الخاصة بك.