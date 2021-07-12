كيفية الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية وحالة الاشتراك 1442

كيفية الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية برقم الهوية 1442، حيث هناك فئة كبيرة من المشتركين والمستفيدين من الخدمات العامة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تستفسر عن كيف يمكن معرفة تفاصيل المستحقات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، فقد وفرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية استخدام خدمة المستحقات بشكل إلكتروني فقط دون الذهاب الي مقرات عمل التأمينات بالمملكة، حيث تعمل المؤسسة علي تقديم جميع خدماتها من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها، من أجل تطبيق التطور الرقمي والتكنولوجي حتي عام 2030 لجميع الاستعلامات المتعلقة بالمشتركين لديها، وتعد خدمة التعرف علي المستحقات هي واحدة من الخدمات الإلكترونية السريعة مثل خدمة الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وغيرها، وسوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية برقم الهوية 1442.

خطوات الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية برقم الهوية 1442

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد ردت علي أحد الأسئلة علي الحساب الرسمي علي توتير، والتي قام احد المواطنين بتوجيهها الي مسئولي المؤسسة العامة للتأمينات، والتي سأل فيها “كيف أتعرف علي تفاصيل المستحقات الخاصة بي لدي مؤسساتكم”؟، وجاء رد المؤسسة بأن الاستعلام عن تفاصيل المستحقات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية يتم كالتالي:

يجب علي كل مشترك بالمؤسسة أن يدخل علي موقع المؤسسة التالي: التأمينات الاجتماعية.

الدخول علي حساب المؤسسة الخاص بكل مستفيد عبر اسم المستخدم وكلمة المرور الشخصية.

اختيار القائمة الرئيسية ثم اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية.

اختيار تبويب الاستعلام عن مستحقات التأمينات الشخصية.

تسجيل رقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة في المكان المحدد له.

الضغط علي تبويب استعلام، لتنبثق صفحة أخري تشمل كافة البيانات الخاصة بالمستحقات الفردية لكل شخص لدي التأمينات.

الاستعلام عن حالة الاشتراك بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الاستعلام عن حالة الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالسعودية يتم الاستعلام عنها بالشكل التالي: