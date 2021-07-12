تحديث ببحي موبايل الأخير مهمة الأشغال وخطوات التحديث في PUBG MOILE 1.5

تحديث ببحي موبايل الأخير مهمة الأشغال للنسخة الأخيرة المنتجة من الشركة . كذلك ما هي الخطوات الخاصة بتحديث نسخة بوبجي 1.5 للموسم الجديد . كما أن تحديث ببجي يمتاز بأشياء كثيرة تمت إضافتها علي اللعبة بنسختها الجديدة . كذلك يحتوي تحديث لعبة ببجي بالعديد من المزايا داخلها . كما جاء في التصريحات الصادرة عن اللعبة بعد تنزيل ببجي من المواقع الرسمية المعتمدة . كذلك يتم الاستمتاع بالمزايا العديدة بعد تنزيل ببجي التحديث الجديد . كما يتوجب علي اللاعبين بعد تحديث PUBG MOBILE . يجب أن يتم شحن شدات ببجي للاستمرار في اللعب والوصول لمستويات أعلي .

تحديث ببحي موبايل الأخير وأهم ما جاء من معلومات عن التحديث الأخير

تم التصريح بشكل رسمي عن إطلاق النسخة الجديدة من تحديث PUBG MOBILE . كما جاء في تصريحات شركة TENSENT GAME . كذلك تحديث لعبة ببجي لهواتف أند رويك . تلك الشركة المنتجة هي المسئولة عن كافة التحديثات . كذلك في الموعد المحدد لإطلاق التحديث في PUBG MOBILE . ذلك الموعد هو شهر يوليو الجاري بنسخة 1.5 في بوبجي موبايل . كما أن تنزيل تحديث ببجي يستمتع من خلاله اللاعبين بالعديد من المزايا . كذلك الإضافات والمزايا بشكل متطور للغاية لتجربة اللعب بشكل أفضل . كما أن تحديث بوبجي موبايل كان بدايته في 9 من شهر يوليو . كذلك تم توجيه التنبيه علي كافة اللاعبين بأن ببجي موبايل يجب أن يتم توفير مساحة لها علي الهاتف . تلك المساحة مقدارها 680MB وهذه المساحة لكافة هواتف نظام IOS . كذلك شحن شدات ببجي مصاحباً لتلك التحديثات الجديدة وضرورياً لاستمرار اللعب .

النسخة الجديدة من التحديث في PUBG MOBILE بنسخة 1.5 لتكون أعلي بمزاياها عن النسخة السابقة . كذلك تحديث ببجي موبايل الأخير يحتوي علي مناطق حضرية حديثه عن النسخ السابقة . كما أنه تم التحويل للخريطة الخاصة بمنطقة أرنغل الستة فيما يخص الدفاع العسكري . كذلك تحديث لعبة ببجي تشرف عليه وتضيف المزايا والإضافات علي PUBG MOBILE شركة دايناهيكس . كما أنه تم في تحديث PUBG MOBILE إضافة مركز النقل بوشينكي وميناء GEORGBOOL . كذلك إضافة جديدة في التحديث خاصة بمركز التكنولوجيا كذلك أيضاً المركز الأمني ومراكز الطاقة . كما أن تحديث المهام الخاصة بمهام الإشعال بتحديث العناصر الديناميكية في PUBG MOBILE . كذلك تنزيل تحديث ببجي يظهر من خلالها المنطقة الحضرية تحتوي علي المصاعد وأبواب آلية .

تلك المتطلبات الخاصة بهواتف أند رويد يجب تحديث النظام 5.1.1 وما بعد ذلك .

كما يجب تحديث لعبة ببجي توفير مساحة علي الهاتف لا تقل عن 2GB الخاصة بذاكرة الهاتف .

توفير مساحة علي الهاتف لا تقل عن 2GB الخاصة بذاكرة الهاتف . كذلك يجب توفير مساحة خاصة بالتخزين في ببجي موبايل لا تقل عن 640MB .

كما أن تنزيل تحديث ببجي متوفر علي المواقع المعتمدة وحجم التحديث وفقاً لنوعية الهاتف .

متوفر علي المواقع المعتمدة وحجم التحديث وفقاً لنوعية الهاتف . تلك المعلومات الخاصة بنظام التشغيل الخاص بهواتف أند رويد لكافة الأنواع .

أهم ما جاء في تنزيل ببجي التحديث الجديد من المزايا المضافةما هي المتطلبات الخاصة في تنزيل تحديث ببجي موبايل الأخير

تحديث ببجي موبايل الأخير يتطلب التحديث لنظام IOS 9 وما بعد ذلك . كذلك يجب أن يتم توفير مساحة للتخزين خاصة بالذاكرة العشوائية لا تقل عن 2GB . كما أنه يجب توفير 1.5GB من المساحة الخاصة بالتخزين علي الأجهزة لكي ما يتم تنزيل تحديث ببجي . كذلك تم الإشارة من الشركة علي أن المساحة الخاصة بالتحديث علي المتاجر المعتمدة 1.7GB . تلك كانت كافة المعلومات الخاصة بتحديث PUBG MOBILE لأجهزة نظام IOS . كذلك كافة الخطوات تتم من خلال المتاجر المعتمدة الخاصة في لعبة ببجي التحديث الأخير . كما أن المزايا المضافة علي أجهزة هواتف أند رويد نفس المزايا والإضافات لأجهزة أند رويد .

المتطلبات الخاصة في تحديث ببجي لأجهزة نظام IOS

تحديث ببجي موبايل الأخير وكانت هذه المعلومات الخاصة بالتحديث الأخير . ذلك التحديث في PUBG MOBILE للنسخة الأخيرة من الشركة وهي 1.5 . تلك النسخة التي تم إطلاقها منذ أيام قليلة لكي ما تكون متاحة لكافة الأجهزة . كما يتمتع التحديث الأخير بتجربة لعب رائعة في تحديث ببجي .