ظهرت الان نتائج امتحانات التاسع عبر وزارة التربية والتعليم 2021 حسب الاسم الثلاثي

ظهرت الان نتائج امتحانات التاسع عبر وزارة التربية والتعليم 2021 ، يترقب آلاف الطلاب والطالبات الحصول على نتائج الطلاب بسوريا، مما جعل عمليات البحث مستمرة عبر محركات بحث جوجل العالمية من أجل التعرف على رابط الاستعلام على نتائج الصف التاسع، والتي من المقرر أن يتم رفعها بالساعات المقبلة بشكل إلكتروني من خلال المواقع الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم السورية، ويستطيع كافة الطلاب والطالبات من القيام بالاستعلام واستخراج النتائج من خلال رقم الاكتتاب، وقد تم أعمال التصحيح في الكثير من اللجان الامتحانية وحتى الآن مازالت مستمرة في عدد كبيرة من المحافظات على مستوى سوريا، ومن بعدها سوف تبدأ مهمة المراجعة لدفاتر الإجابات للطلاب، حتى أن يتم الإعلان عن النتيجة بالقريب العاجل، ونحن بدورنا أن نكون معكم على رأس الساعة لنوفيكم بكافة الأخبار المتعلقة بظهور النتائج.

نتائج امتحانات التاسع في الفترة الماضية نفت وزارة التربية والتعليم السورية أنها قامت بتحديد موعد رسمي خاص بالإعلان عن النتائج لعام 2021، وقد صدر بيان رسمي لها أن كافة النتائج سوف تتوفر قبل يوم 16 تموز الموافق يوم الجمعة القادم وبعد أن يتم الإعلان عن النتائج، سوف يتمكن من لا يحالفهم الحظ بالدورة الأولى سرعة التقديم بالدورة الثانية، كما أن الوزارة توفر لجميع الطلاب الناجحين التقدم للشكاوي والاعتراض على أكثر مادتين بدأً من اليوم وتستمر حتى 5 أيام، وقد أهابت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور السورية متابعة الأخبار بشكل مستمر من أجل التعرف على موعد الإعلان على النتائج، والابتعاد عن أي مصادر مجهولة المصدر، كما أن الوزارة أكدت أن نتائج الصف التاسع من خلال الاسم ورقم الاكتتاب، وسوف تكون متوفرة عبر موقع الوزارة ومتاحة لكافة الطلاب والطالبات للتعليم الأساسي بسوريا وأيضاً الإعدادية الشرعية.

صرحت بعض المصادر في وزارة التربية والتعليم السورية أن قد تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ويتم الاستعلام عنها من خلال الآتي: