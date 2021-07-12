أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ طارق ابو شوارب

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ طارق ابو شوارب
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ طارق عسكر يحيي أبو شوارب.
وفي البرقية التي بعثها إلى الشيخ عسكر يحي أبو شوارب والشيخ جبران مجاهد ابو شوارب عضو اللجنة الدائمة الرئيسية - عضو مجلس النواب واخوانه ، والشيخ حاشد احمد ابو شوارب - عضو اللجنة الدائمة الرئيسية - مستشار رئيس المؤتمر ، وكافة ال أبو شوارب في مديرية خارف محافظة عمران ، عبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي بهذا المصاب الاليم.
سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون .
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