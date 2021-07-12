برقم الهوية تسجيل حساب المواطن كيفية تقديم اعتراض مالي علي حساب المواطن , من اجل ضمان الاستمرار في برنامج حساب المواطن , يجب علي المواطنين المستحقين للدعم عن طريق برنامج حساب المواطن إلي الاستفسار عن حالة الأهلية في كل شهر ميلادي , سوف يتم عرض من قدم شكوه بحق حالة الأهلية إلي الحذف بشكل كلي من البرنامج , وقد قام العديد من المواطنين المستحقين للدعم من البرنامج بتقديم العديد من الشكاوى بحق حالة الأهلية , من اجل هذا توجة الكثير من المستحقين للدعم بالبحث في محركات البحث عن كل جديد بشأن هذا الموضوع , لذلك تابعوا معنا المقال الأتي سوف نعرض كافة المعلومات التي حصلنا عليها

خطوات استعلام حساب المواطن

الجدير بالذكر الآن أن حساب المواطن يأكد انه يجب علي كل المواطنين المسجلين به دائما وبشكل شهري الاستفسار عن حالة الأهلية , فور إصدارها من قبل التطبيق ويجب دائما تحديث البيانات والمستندات الخاصة بالتطبيق بشكل دوري, كما أن أي مستحق للبرنامج يتجاهل ما تم ذكره أعلاة , سوف يتم حذفه بشكل نهائي من البرنامج , ولن يستطيع التسجيل من جديد حيث قم تم إلغاء هذه الخدمة من عاميين , يستطيع المواطنين المسجلين في حساب المواطن الاستفسار عن حالة الأهلية , وذلك عن طريق بعض الخطوات البسيطة كما يأتي :

أولا قم بالدخول علي موقع حساب المواطن

ثانيا قم بالذهاب إلي قائمة دراسة الأهلية

ثالثا قم باختيار حالة الأهلية وسوف يقوم البرنامج بعرض الحالة الخاصة بك

في حالة ما إذا كانت نتيجة حالة الأهلية هي غير مستحق فإذا يجب عليك تقديم اعتراض خلال المدة المحددة ويجب ايضا معرفة السبب وراء الاستيعاد

خطوات تقديم اعتراض مالي في برنامج حساب المواطن

في الواقع يستطيع المواطنين المستحقين للدعم البرنامج التقديم علي اعتراض مالي في حال اذا كان المبلغ المعروض من قبل حساب المواطن علي عكس ما كنت تتوقعه وذلك عن طريق بعض الخطوات وهي كما يأتي :