تمويل بأقل راتب وبدون كفيل أو تحويل راتب بأقساط مرنة من إمكان بالمملكة من إمكان احصل علي تمويل بأي وقت، تقدم الشركة حل إقراض رقمي بأسلوب حديث، والذي يمكنك من الحصول علي اسرع القروض الشخصية، بأقل فائدة دون اللجوء للمعاملات الورقية، ودون الحاجة إلي ضامنين ورعاه، فتحصل علي مبلغ التمويل خلال دقائق من خلال القنوات الرقمية المتاحة، بمجرد الموافقة علي التمويل، وتتم عملية حصولك علي التمويل بكل سهولة يصبح في متناول يديك، ومن ثم تتبع العملية واحصل على المبلغ، باستخدام الهاتف المحمول فقط، مع خيارات للتحويل أيضا عبر الموقع الإلكتروني أو الفروع في جميع أنحاء المملكة مع إمكان، أصبح بإمكانك الحصول على الرفاهية المالية وراحة البال بطرق سهلة للغاية، ثم اكتشف حلول التمويل الشخصي التي يمكنك الحصول عليها الآن مع إمكان للتمويل.

تمويل بأقل راتب وبدون كفيل أو تحويل راتب بأقساط مرنة من إمكان

يجب علي العملاء المتقدمين إلي شركة إمكان للتمويل بالمملكة أن تتوافر هذه الشروط وهي:

عمر العميل يزيد عن عشرون عاما فاكثر. أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن ألفان ريال سعودي. تقرير من سما السعودي ولا يكون متعثر فيه. ثم يعمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص. فتح حساب في بنك الراجحي قبل التقديم للتمويل. مدة الخدمة بالعمل لا تقل عن ثلاث شهور.

تمويل إسلامي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة سداد التمويل مرنة تناسب جميع العملاء. ثم مبلغ تمويل يصل إلي خمسون ألف ريال سعودي. التمويل الإضافي يصل إلي مليونين ريال سعودي. ثم أيضا بدون تحويل راتب وبدون كفيل. التمويل يشمل العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص. يمكن للمتقاعدين الحصول علي هذا التمويل.

بطاقة الهوية الوطنية. ثم تعريف الراتب من جهة العمل. كشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور باسم الجهة المودعة للراتب. شهادة اجور من التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص.

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لإمكان. تعبئة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة وبأماكنها. تقديم صوره من المستندات المطلوبة. ثم إرسال الطلب. مراجعة سريعة للطلب ثم تحويل التمويل للحساب فورا.

مميزات التمويل من شركة إمكانالمستندات المطلوبة للتمويل بإمكانطريقة الحصول علي التمويلمدد سداد التمويل من إمكان

لك أن تختار مدة تسديد التمويل: