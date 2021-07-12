تسجيل الدخول المباشر للأفراد بنك الراجحي

نعرفكم كيفية تسجيل الدخول المباشر للأفراد في بنك الراجحي،وهو الأمر الذي يبحث عنه الجميع في الآونة الأخيرة، بنك الراجحي هو مصرف سعودي تأسس في عام 1957م، ويعتبر مصرف الراجحي أحد الشركات المصرفية الكبرى المساهمة إذ يبلغ رأس مالها حوالي 25,000,000,000 ريال سعودي، كما أن المصرف يلتزم في تعاملاته المصرفية والاستثمارية بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، والذي قد قام بتأسيسه كلاً من الأخوة صالح ومحمد وسليمان وعبد الله بن عبد العزيز الراجحي، كما يضم المصرف أكبر شبكة فروع في المملكة العربية السعودية والتي تصل إلى 500 فرع حول المملكة، كما يتمتع مصرف الراجحي بخبرة للأكثر من50 عاماً في مجال الأعمال المصرفية.

التسجيل الإلكتروني المباشر للأفراد بنك الراجحي:

يمكن لجميع العملاء التسجيل المباشر للأفراد الراجحي وعن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الراجحي عن طريق الأون لاين ودون الحاجة لبذل العناء أو الجهد أو تخصيص زيارة لمصرف الراجحي السعودية من خلال اتباع بعض الخطوات:

تسجيل رقم الهاتف عن طريق أحد أجهزة الصراف الآلي الموزعة في المملكة العربية السعودية.

الدخول للصفحة الرئيسية التابعة لمصرف الراجحي ثم إلى مباشر للأفراد الموجودة في الجهة العليا واليسرى من الصفحة.

أدخل رقم بطاقة الصراف الآلي.

قوم بكتابة الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي.

أدخل رقم الحساب.

قوم بالضغط على مربع دخول.

قوم باختيار اسم المستخدم وكلمة مرور للحساب.

أدخل رمز التفعيل المرسل إلى الرقم المربوط في الحساب وبذلك يكون قد قمت بالتسجيل في مباشر الراجحي للأفراد.

كيفية فتح حساب جديد مباشر للأفراد:

يمكنك فتح الحساب الجاري من خلال مباشر للأفراد الراجحي خلال دقائق وفي أي وقت، ويمكن القيام بعمل حساب جاري لدى بنك الراجحي من خلال زيارة الموقع الرسمي لبنك الراجحي على الإنترنت، والذي يتيح للعميل بسهولة إدارة الأموال بفعالية عالية، ومن خلال إتباع خطوات سهله وبسيطة، دون الحاجة لزيارة أحد فروع البنك، وذلك بالإضافة إلى وجود مستوى عالي من الأمان مع إمكانية تحديد الفرع الأقرب والذي تحب التعامل من خلاله وهي كالأتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.

الضغط على خيار فتح حساب جاري.

القيام بالضغط على زر الموافقة الخاص بالشروط والأحكام بعد قراءتها جيداً.

تقوم بكتابة البيانات في النموذج والخاصة بمعلوماتك والهوية والحالة الاجتماعية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والتحصيل العلمي والحالة الوظيفية والدخل الشهري وأعلى حد من مبالغ التعامل في الشهر الواحد وفي العملية الواحدة وأخيراً إدخال رمز التأكيد.

ثم أضغط على التالي.

أدخل البيانات الخاصة بالضرائب والمغتربين الذين لا يحملون الجنسية السعودية.

قوم بإدخال البيانات الخاصة بأفراد الأسرة وأرقام هواتفهم في حال التسجيل بالبطاقة العائلية.

توثيق بيانات الحساب من خلال خدمة أبشر.

التأكد من صحة المعلومات المدخلة والضغط على كلمه تم.

قيام البنك بفحص الطلب المقدم من خلال أفراد مباشر الراجحي.

يقوم البنك بإرسال رسالة نصية للرقم المرتبط مع الطلب في حال القبول والموافقة عليه مع ضرورة زيارة الفرع الأقرب والذي تم اختياره مسبقاً لإكمال البيانات الخاصة في الحساب وتحديد التوقيع الخاص والحصول على بطاقة الصراف الآلي بمدة أقصاها ثلاثين يوماً.

يوفر فتح حساب الجاري إمكانية عمل حساب عن طريق الإنترنت بكل سهولة وفي أي وقت، كما يتوفر لصاحب الحساب اختيار الفرع المناسب للعميل.

أيضا يعطي البنك للعميل دفتر شيكات خاص.

كذلك يتوفر للعميل خدمة صناديق الأمانات، مما يسهل حفظ المقتنيات الغالية والثمينة والخاصة بالعميل.

عموما يمكن لصاحب الحساب الجاري تنفيذ عمليات الأوامر المستديمة بكل سهولة.

من ناحية أخرى يتوفر إمكانية تنفيذ المعاملات المصرفية، عبر جميع القنوات الإلكترونية للبنك.

في النهاية يتاح لصاحب الحساب الجاري كشف شهري مقدم من البنك بتفاصيل الحساب.

مميزات فتح حساب جاري: