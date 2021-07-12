السودان: التحركات الأحادية الإثيوبية يجب أن تكون محل شجب

جدة - نرمين السيد - وواصلت وزيرة الخارجية السودانية، أمس الأحد، إلى روسيا فى زيارة رسمية تمتد لثلاثة أيام. وذكرت مريم الصادق المهدى، خلال مؤتمر صحفى مع وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف، أن "العلاقة بين السودان روسيا ممتدة وثابتة ومستدامة لمدة تزيد عن 65 عاما، كما أنها تحظى باهتمام كبير من كافة المكونات السودانية". وأضافت: "آمل أن تكون لهذه الزيارة تبعات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية مهمة".

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