جولة خارجية لرئيس البرلمان العربى استعدادا للقمة البرلمانية العالمية الأولى

جدة - نرمين السيد - توجه اليوم عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربى فى جولة خارجية شملت "جنيف وفيينا"، وذلك فى إطار التنسيق والترتيب بشأن القمة البرلمانية العالمية الأولى والتى مقرر لها أن تٌعقد بالنمسا فى 9 سبتمبر المقبل.





وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربى اليوم، أن زيارة الوفد البرلمان العربى تأتى بدعوة من الاتحاد البرلمانى الدولى، ومن مكتب الأمم المتحدة بفيينا، إذ تشهد هذه الزيارة عددا من اللقاءات الهامة وسيتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، ومنها اتفاق التعاون الفنى والمؤسسى بين البرلمان العربى والاتحاد البرلمانى الدولى لتعزيز أدوات وآليات التعاون بين الجانبين وذلك بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة المؤسسية.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص البرلمان العربى على تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية من خلال الانفتاح على البرلمانات الدولية والإقليمية بهدف خدمة قضايا المنطقة العربية، وبناء علاقات شراكة من شأنها تعزيز دور البرلمان العربى فى تنسيق المواقف والجهود البرلمانية العربية ومساندة القضايا العربية فى المحافل البرلمانية على المستوى الدولى.

وأكد البرلمان العربى أنه يسعى فى إطار استراتيجية العمل الجديدة لبناء علاقات مؤسسية خاصة فى مجالات تمكين المرأة والالتقاء بقيادات الاتحاد البرلمانى الدولى المعنيين بالمرأة، وذلك فى ضوء سعى البرلمان العربى إلى مساندة البرلمانات العربية رفع نسبة تمثيلها على المستوى البرلمانى، ومواجهة العنف وأشكال التمييز ضدها، بالإضافة إلى التعاون فى مجال حوار الحضارات والثقافات ونبذ خطاب الكراهية والعنف.

كما سيقوم رئيس البرلمان العربى والوفد المرافق بزيارة إلى فيينا يجرى خلالها لقاء مع الدكتورة غادة والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى فيينا "UNOV" المديرة التنفيذية مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة "UNODC" وذلك للاتفاق على التعاون والتنسيق تجاه عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، كما سيلتقى قيادات البرلمان النمساوى وسيٌجرى التنسيق بشأن القمة البرلمانية العالمية الأولى والتى مقرر لها أن تٌعقد بالنمسا فى 9 سبتمبر 2021م.

يتكون الوفد البرلمانى العربى من عبدالواحد راضى رئيس البرلمان المغربى الأسبق رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى الأسبق، والدكتورة مستورة بنت عبيد الشمرى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، والنائبة أميرة شرف الدين عضو البرلمان العربى، بالإضافة إلى أمين عام المرصد العربى لحقوق الإنسان ومدير مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.