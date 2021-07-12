مستشار النمسا: فيروس كورونا انتهى لكل من تلقى اللقاح

وقال كورتس - فى تصريح اليوم الإثنين، إن توقعات خبراء وباحثى الفيروسات تشير إلى أن عدد الإصابات سيرتفع مرة أخرى قريبًا فى البلاد، وأن اختفاء الفيروس تمامًا أمر مستبعد؛ حيث سيستمر الفيروس على الأرجح لسنوات مقبلة.
وشدد كورتس على أن الفيروس يمثل مشكلة كبيرة لأى شخص لم يتم تطعيمه، معربًا عن أسفه لزيادة عدد الإصابات كما حدث مؤخرًا فى جنوب أوروبا وفى هولندا، محذرا من أن هذا الوباء يأتى على شكل موجات.
وأوضح كورتس أن الموجة المقبلة مختلفة عن الموجات السابقة وهى أقل خطرًا لأن اللقاحات تنتشر بسرعة وغيرت فى درجة المخاطر السابقة حتى مع ظهور متغير "دلتا" الخطير، لافتًا إلى أن اللقاحات تغطى كل المتغيرات.
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