أكثر من 100 مهاجر يخترقون سياج ميلية الإسبانية

جدة - نرمين السيد - تمكن نحو 119 مهاجرًا إفريقيًا من جنوب الصحراء، اليوم الإثنين، من التسلل إلى مدينة مليلية ذاتية الحكم، التابعة لإسبانيا فى شمال إفريقيا، عبر القفز من أعلى السياج الحدودى مع المغرب.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قالت مصادر من وفد الحكومة الإسبانية فى مليلية، إن خمسة من أفراد الحرس المدنى ومهاجر أصيبوا بجروح طفيفة، حيث تلقى الأخير الرعاية فى مركز صحى، خلال عملية اختراق السياج الحدودى، التى تعد واحدة من أكبر عمليات تسلل مهاجرين غير شرعيين إلى المدينة فى الأشهر الأخيرة. وأشارت الوكالة إلى أن عملية التسلل عبر السياج الحدودى وقعت فجر اليوم الإثنين، فيما نشر الحرس المدنى الإسبانى، بالتعاون مع قوات الأمن المغربية، قوة فى المنطقة. وأضافت أن الـ119 مهاجرًا، جميعهم ذكور، وتمكنوا فى النهاية من الوصول إلى ميليلة من بين 200 مهاجر، موضحة أن المهاجرين الأفارقة اتجهوا سيرا على الأقدام إلى مركز الإقامة المؤقتة المخصص للمهاجرين بالمدينة، يرافقهم عدد كبير من سيارات الشرطة، حيث يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحى كإجراء احترازى.

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