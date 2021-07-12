أخبار اليمن : استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة

استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدةاستمرت قوى العدوان الأمريكي السعودي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب مواطنان بقصف على صعدة، فيما شن الطيران 16 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 114 خرقاً بينها تحليق ست طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والجاح والتحيتا ، وثلاث غارات لطيران تجسسي على الجبلية و15 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 140 قذيفة و92 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، كما استهدف قصف مدفعي ممتلكات المواطنين في مديرية باقم الحدودية.

وفي المحافظة نفسها شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر، وغارتين على مديريتي كتاف والصفراء.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وثلاث غارات على مديرية الزاهر في محافظة البيضاء.

وأشار إلى أن الطيران استهدف بأربع غارات مديرية مدغل وبثلاث غارات مديرية رغوان، وشن غارتين على مديرية مجزر في محافظة مأرب.